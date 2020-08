Coronavirus: De Luca, 17 contagi dopo vacanze, campani evitino viaggi in aree a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha quindi affermato: "Questi dati confermano l'importanza dell'ordinanza, in assenza della quale i casi positivi individuati, che si aggiungono agli altri dei giorni precedenti, sarebbero stati in giro per la Campania con diffusione del contagio. Continuiamo con il massimo rigore. Chiediamo la massima collaborazione dei cittadini, e invitiamo ancora una volta a evitare viaggi all'estero in aree di rischio". Infine il presidente della Regione ha concluso: "Colgo l'occasione per invitare in particolare i giovani, in occasione del Ferragosto, ad avere il massimo senso di responsabilità, e i gestori dei locali a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza in vigore". (Ren)