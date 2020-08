Coronavirus: in Piemonte 15 nuovi casi, cinque pazienti guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conferma il trend negativo per i casi Covid-19 in Piemonte: anche oggi, secondo il bollettino di venerdì 14 agosto, i contagiati superano i guariti, in aumento rispettivamente di 15 e 5 unità. I decessi rimangono invariati a zero. I tamponi diagnostici finora processati sono 531.625 di cui 291.726 risultati negativi. La Regione Piemonte sottolinea che i dati sono sottostimati a causa di un guasto tecnico della rete nei sistemi informativi regionali. I numeri verranno aggiornati non appena si ripristineranno le funzionalità di rete. (Rpi)