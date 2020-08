Meteo: le previsioni di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 16 agosto, sono previsti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco in serata: sono previsti 13,5 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30.9°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4084m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Prevista pioggia. Nel resto della regione si prevede una giornata variabile con annuvolamenti più diffusi sui rilievi, dove non mancherà la possibilità di acquazzoni o temporali sparsi, fin dalla notte tra Valle d’Aosta e alto Piemonte. Tra pomeriggio e sera possibilità di qualche sconfinamento anche sulle pianure piemontesi. Temperature estive e tipiche del periodo con clima caldo ma senza eccessi. In Liguria venti di brezza e mare generalmente poco mosso. (Rpi)