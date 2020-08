Coronavirus: Vuolo, su scuola e mascherine troppo caos, diamo una mano a aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Estate rovente per la scuola italiana schiacciata tra l'emergenza Covid19, distanziamento sociale, lezioni in presenza e mascherine. Ed è proprio su quest'ultimo fronte che manca la chiarezza che ti aspetteresti dal tuo governo". Così l'europarlamentare campana Lucia Vuolo. "Nell'ultima audizione alla Camera del 29 luglio - ha aggiunto Vuolo - il commissario Arcuri ha spiegato ai Deputati di aver comprato diversi macchinari per la produzione di mascherine, ma allo stesso tempo però, grazie alla stampa online, scopro che diverse aziende italiane, tra cui una in provincia di Salerno, sono state contattate più volte dal Miur per la fornitura di mascherine pediatriche. Un corto circuito comunicativo di non poco conto dato che stiamo parlando di 11 milioni di mascherine da produrre entro la riapertura delle scuole" L'europarlamentare ha spiegato: "Le aziende italiane e i lavoratori stanno facendo l'impossibile per continuare a vivere e questa incertezza non aiuta. La cronaca mi ha portato in provincia di Salerno, dove un'azienda di Sarno. sarti camiciai da quasi 100 anni, ha deciso di convertire una parte dalla produzione per le mascherine pediatriche". (segue) (Ren)