Coronavirus: Vuolo, su scuola e mascherine troppo caos, diamo una mano a aziende italiane (2)

- "Nell'intervista rilasciata - ha evidenziato Vuolo - l'imprenditore racconta di un cammino aziendale di parziale riconversione pieno di incertezze e burocrazia. Ciononostante l'azienda di Sarno ha raggiunto la certificazione più alta possibile per la produzione di mascherine pediatriche ed è ora in attesa di aggiornamenti su di un annunciato bando. Dunque non si capisce perché si continuano a chiedere costi e tempi di realizzazione alle aziende italiane, ben orgogliose di poter lavorare per le scuole e per il proprio Paese, ma allo stesso modo nessuna certezza sul bando, sui tempi e sui metodi". "Io sono come sempre dalla parte del tessuto produttivo delle nostre comunità - ha concluso l'europarlamentare campana - penso che seppur legittimo l'acquisto dei macchinari statali, immagino cinesi, io avrei optato per dare maggiore respiro alle aziende e lavoratori italiani. Sono certa che Governo e Commissario sapranno fare chiarezza, evitando l'ennesima occasione mancata a danno del popolo italiano". (Ren)