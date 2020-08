Disabilità: Palmieri, in Campania lavoriamo per mercato lavoro equo e inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi presso l'assessorato regionale al Lavoro, si continua a lavorare senza sosta per portare a realizzazione le idee progettuali nate da decine e decine di persone con disabilità e appartenenti a categorie protette grazie al Programma regionale Garanzia Inn (inserimento, inclusione e integrazione lavorativo)". Lo ha fatto sapere in una nota l'assessore Sonia Palmieri. Tre misure rivolte alle persone con disabilità che si inseriscono nel mondo del lavoro e intendono diventare imprenditori. Si tratta di idee progettuali seguite da Sviluppo Campania e dai centri per l'impiego, rinnovati nelle funzionalità e nelle competenze. Le tre misure vengono finanziate con circa 5 milioni di euro e riguardano la creazione d'impresa, con 25 mila euro a fondo perduto, il bonus occupazionale per le assunzioni a tempo indeterminato e il tirocinio formativo di un anno ."Sono misure uniche ed eccezionali - ha commentato Palmeri - che puntano a realizzare una vera integrazione lavorativa, dobbiamo continuare sulla strada della coesione sociale per creare un mercato del lavoro equo, efficiente ed inclusivo, contando che dal 2015 ad oggi sono oltre 4.000 i disabili assunti attraverso gli uffici del Collocamento mirato regionale", ha concluso l'assessore. (Ren)