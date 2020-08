M5s: Fassina (Leu), due passi in avanti per la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono positivi per la nostra democrazia costituzionale i risultati del voto degli iscritti del Movimento 5 Stelle sui mandati degli eletti nei consigli comunali e sulla possibilità di definire alleanze con gli altri partiti politici. Lo scrive su Facebook Stefano Fassina, deputato di Liberi e uguali. “L'esperienza istituzionale e politica è condizione di qualità: dover inevitabilmente perdere amministratori dopo due mandati è un handicap non soltanto per il partito o movimento direttamente interessato, ma per tutti”, ha scritto, sottolineando che la possibilità del terzo mandato non vuol dire dover automaticamente ricandidarsi, senza valutazione dei risultati raggiunti e del contesto politico. “Su Roma, la sindaca Raggi dovrebbe alzare lo sguardo e considerare la rilevanza politica nazionale di una convergenza tra le forze che sostengono il governo Conte: la sua amministrazione, per ragioni politiche intrinseche, è nata e è andata avanti come divisiva, e un suo passo indietro sarebbe un atto di generosità e di intelligenza politica al servizio di Roma e dell'Italia, non un'ammissione di inadeguatezza”, ha continuato. “A Roma, di fronte a un atto di discontinuità del M5Ss si aprirebbe una fase di straordinarie potenzialità, certamente da verificare in forme partecipate, per il prossimo appuntamento elettorale”, ha concluso. (Rin)