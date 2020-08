Droga: in casa 3,7 kg di hashish, arrestata a Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Salerno hanno effettuato un arresto nella zona di Fratte con ingente sequestro di stupefacenti e denaro. I militari hanno raccolto numerose segnalazioni di privati cittadini, che indicavano strani movimenti di persone in un’abitazione. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso nella mattina di ieri di dare corso a una perquisizione di iniziativa per fare luce sulle segnalazioni. L’attività ha avuto esito positivo, atteso che all’interno dell’abitazione, occultati in numerosissimi punti all’interno di borse, zaini e cassette sono stati rinvenuti: 3,7 kg di hashish, circa 80 grammi di marijuana una decina di grammi di cocaina. Infine, quasi 140.000 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. (segue) (Ren)