Campania: M5s, puntare su distretti turistici per rilancio Angri (Sa)

- "I distretti turistici della Campania dalla prossima programmazione dei Fondi Fesr 2021-2027 saranno riconosciuti come enti intermedi per poter accedere alle somme messe a disposizione per lo sviluppo del settore. È un'occasione che Angri non può perdere". Lo ha dichiarato in una nota il candidato sindaco Giuseppe Iozzino: "Gli enti locali infatti, potranno contare in totale su 4,5 miliardi di finanziamenti, di cui 1,5 per la prima volta destinati alle zone interne e in particolar modo ai piccoli comuni. La nostra città può godere della vicinanza della costiera amalfitana e di Pompei: è il momento di mettere in campo tutte le forze del settore per rilanciare il turismo culturale, religioso e naturalistico di Angri con un'azione sinergica e finanziariamente strutturata". (Ren)