Campania: Serrapica (Centro demoratico), scorrimento liste Oss per rafforzare sanità

- "Nel comparto sanitario regionale vi sarà ogni anno sempre più bisogno di assumere figure professionali ad ogni livello che possano garantire il funzionamento e l'efficientamento della macchina pubblica sanitaria. Questo procedimento non può che prescindere dallo scorrimento delle graduatorie pubbliche già esistenti, specie per quel che concerne gli Oss, evitando di ripetere concorsi laddove vi siano già idonei il lista". Lo ha dichiarato in una nota Vittorio Serrapica, di Centro Democratico. (Ren)