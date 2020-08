Sardegna: rottura condotta Janna 'e ferru, incontro dell'Egas con Abbanoa e i sindaci di Nuoro e Mamoiada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione determinata dalle continue rotture della condotta idrica di Janna e' Ferru, tra Nuoro e Mamoiada, è stata affrontata questa mattina a Cagliari in un vertice nella sede dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna. Insieme alla struttura tecnica dell'Egas e al presidente Fabio Albieri che ha convocato l'incontro, erano presenti l'assessore regionale dei Lavori pubblici, Roberto Frongia, i sindaci di Nuoro, Andrea Soddu, e Maomoiada, Luciano Barone, e l'amministratore delegato di Abbanoa, Fernando Ferri, con le strutture tecniche e l'impresa esecutrice dei lavori di riparazione guasti. Il gestore ha spiegato che, in seguito al nuovo guasto, Abbanoa è intervenuta celermente insieme all'impresa incaricata per ripristinare la funzionalità della condotta: la conclusione dei lavori è prevista per la giornata di oggi; successivamente si procederà al riempimento della condotta con l'obiettivo di poter garantire l'erogazione dell'acqua entro la mattinata di domani. Nel corso del tavolo si è discusso anche dell'individuazione di una soluzione definitiva al problema ed è stata tracciata la strada per le procedure da attuare e per il recupero delle risorse economiche necessarie (oltre 10 milioni di euro). A questo riguardo si è registrata un'intesa tra Regione, comuni, Egas e Abbanoa: su proposta dei sindaci la società ha inoltre stabilito di anticipare al 2020 le risorse da tariffa la cui spendita era prevista per il 2021, per la realizzazione da subito di due chilometri critici di condotta dal partitore di Monte Orrotu per Mamoiada alla zona di Golotorno. L'opera sarà oggetto di una specifica ordinanza contingibile e urgente per motivi di ordine pubblico, da parte dei due primi cittadini. (Mig)