Napoli: sorpreso a sversare rifiuti a Ponticelli, denunciato

- Gli agenti della polizia municipale di Napoli hanno individuato il presunto responsabile di due sversamenti di rifiuti abusivi avvenuti in via Pacioli, quartiere Ponticelli, nell'arco di tre mesi; l'uomo, secondo le ricostruzioni, avrebbe utilizzato indebitamente un furgone non suo, sia per effettuare traslochi, sia come svuota-cantine. Fra i materiali abbandonati vi erano materassi, pneumatici usati, cristalli, guaine e porte in legno combuste. L'illecito è stato scoperto anche grazie alle telecamere di sorveglianza. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per reati ambientali ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro. (Ren)