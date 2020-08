Regionali: Nappi (Lega), alleanza Pd-M5s, in Campania pronti a spartirsi poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Movimento 5 Stelle di stringere alleanze con il Pd conferma i nostri sospetti sulle regionali in Campania: fingono di litigare mentre invece lavorano ad una desistenza nelle urne per non darsi fastidio ed infine spartirsi le poltrone in Consiglio, magari dando la presidenza dell'aula alla Ciarambino. Così in una nota Severino Nappi, Lega Campania. "Un patto nascosto ai cittadinib a parte di chi è capace ormai di rinnegare qualsiasi principio o posizione: soltanto la coalizione di centrodestra rappresenta la vera alternativa al sistema di potere deluchiano”, ha detto, parlando di una coalizione che “si fonda sulla coerenza e il rinnovamento: il nostro compito è convincere i tanti indecisi, offrendogli le risposte che attendono da anni". (Com)