Piemonte: incendio in un capannone a Cercenasco Pinerolo

- L'incendio è scoppiato questa mattina all'alba e si è portato via tutto il deposito di erba e il foraggio destinato agli animali dell'azienda agricola proprietaria dell'edificio: è successo a Cercenasco, nel pinerolese. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco arrivate anche dalle province vicine. Il fuoco ha provocato il collasso di una parte del tetto. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per capire l'origine del rogo. (Rpi)