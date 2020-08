Sardegna: assessore Zedda, Regione a lavoro per favorire integrazione persone fragili nel lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida del futuro per la Regione Sardegna riguarda l'inserimento sociale e occupazionale delle persone più fragili. Così Alessandra Zedda, assessore regionale al Lavoro, illustrando con la delibera approvata dalla Giunta regionale la definizione dei criteri, le modalità per la stipula delle convenzioni e le linee guida in attuazione della legge 68/99, che prevede per le aziende con oltre 15 dipendenti l'obbligo di assumere persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette e ha come finalità la promozione dell'integrazione lavorativa delle stesse nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. “Si tratta della sfida del futuro soprattutto in tempi di crisi aziendale e di rallentamento dell'economia: l'offerta di almeno una opportunità di lavoro, anche se temporanea, è riconoscimento di dignità e di diritti in particolare verso le persone con disabilità”, ha detto, aggiungendo che la Regione ha individuato i centri per l’impiego come strutture in grado di svolgere un importante ruolo di sostegno per le imprese e per i lavoratori con disabilità, ancor più oggi dove sono garantiti servizi e procedure uniformi e omogenee su tutto il territorio regionale sardo. “I diversamente abili sono senz'altro le persone che più di tutte hanno risentito della crisi: vogliamo facilitare l'inserimento lavorativo nelle comunità sarde di questa fascia di lavoratori anche attraverso l'erogazione di servizi più efficienti, la presa in carico dei soggetti, la corretta profilazione, e garantire a loro un avviamento più adeguato alle loro caratteristiche umane e professionali e ai datori di lavoro la corretta assegnazione di un ruolo specifico all'interno della propria azienda”, ha concluso l’assessore. (Mig)