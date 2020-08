Regionali: Più Europa, intesa raggiunta con Pli, candidati liberali con Più Campania in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista europeista "Più Campania in Europa", promossa da Più Europa per le prossime elezioni regionali, presenterà tra le sue fila anche candidati espressione del Partito Liberale Italiano, con il quale si è raggiunto una piena intesa programmatica e politica. "Con il segretario regionale del Pli Stefano Maria Cuomo - ha spiegato il vicesegretario di Più Europa Piercamillo Falasca - abbiamo convenuto sulla necessità di proporre ai cittadini una piattaforma politica orientata alla libertà economica e all'affermazione dei diritti individuali. In una fase drammatica per la società e l'economia nazionale occorre contrastare i vizi assistenzialisti e clientelari, ma anche le illusioni populiste del reddito di cittadinanza, in nome di una visione attiva e responsabile basata sulla creazione di lavoro sulla promozione degli investimenti e dell'attività imprenditoriale sul territorio campano". I candidati indicati dal Pli correranno nelle liste di Più Campania in Europa nelle circoscrizioni di Napoli (Francesco Avolio e Anna Battaglia) e di Caserta (Pasquale Capaldo e Lucia Granatello). "In virtù dell'accordo politico raggiunto - ha concluso conclude Falasca - nella lista di Caserta abbiamo proposto a Granatello e Capaldo di essere la nostra testa di lista". (Ren)