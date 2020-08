Sorrento (Na): barca in fiamme, tre persone salvata da guardia costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attimi concitati e di paura in mare in località “La Solara” del Comune di Sorrento (Na), dove verso le ore 13 di oggi una piccola imbarcazione da diporto con motore fuoribordo, per cause che sono ancora in corso di accertamento ha preso fuoco. Il rogo è stato avvistato da una motovedetta in servizio nella zona e ha dato subito l'allarme. A bordo del natante erano presenti tre persone (di cui due uomini e una donna di età compresa tra i 20 e i 30 anni) che a seguito delle fiamme divampate a bordo hanno cercato immediatamente di mettersi in salvo. Una delle tre persone ha riportato diverse ferite ed è stata prontamente soccorsa dagli uomini della Guardia Costiera che dal porto di Sorrento hanno allertato il 118 per l’immediato trasporto presso il locale ospedale civile.Alla fine l’incendio è stato domato dai militari della motovedetta della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia. (Ren)