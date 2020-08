Fisco: Moretta (commercialisti), stop agli attacchi della politica ai professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi mesi è in gioco la credibilità e il futuro dei professionisti economico-giuridici in generale e dei commercialisti in particolare. E' evidente che i rapporti con la politica sono ai minimi storici, ma non è tollerabile che la nostra categoria venga tirata in ballo per degli errori insiti nelle norme. L'ultimo caso, quello dei 600 euro ai parlamentari e agli amministratori degli enti locali, ha evidenziato come ancora una volta ai politici piaccia 'scaricare' tutte le colpe sui professionisti, anziché assumersi le proprie responsabilità di fare leggi che funzionino concretamente". Lo ha affermato Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli. "Dire che sono stati i commercialisti a chiedere, magari in automatico, il bonus, è un'assurdità - ha evidenziato Moretta - Più corretto sarebbe ammettere il proprio errore e porvi rimedio. Purtroppo gli attacchi di una certa classe politica sono costanti e arrivano da più parti. A peggiorare la situazione è il fatto che alla nostra categoria non venga riconosciuto il ruolo istituzionale che merita quando si tratta di scrivere una norma che pure ci riguarda direttamente".