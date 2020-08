Campania: Peluso (Fd'I), fiscalità di vantaggio deve essere permanente, via Irap (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peluso ha aggiunto: "Infine, per recuperare il deficit di produttività del sud e ridurre il divario economico tra nord e sud, occorre puntare su un piano straordinario per le infrastrutture e per il lavoro in questa parte del territorio nazionale che è la vera ed unica potenzialità di sviluppo dell'Italia". E quindi ha concluso: "A questo proposito, il codice degli appalti va sospeso per almeno due anni per semplificare le procedure e sbloccare le grandi opere. Bisogna mettere a frutto le risorse destinate ai patti per le Regioñi, cento milioni ancora fermi al palo, ed impiegare al meglio i fondi europei attraverso una progettualità interregionale". Il coordinatore Santoro ha spiegato: "La questione meridionale e' questione nazionale perché se cresce il Sud cresce l'Italia ed è per questo ce la nostra leader Giorgia Meloni e il nostro partito punta sullo sviluppo del Sud per avere un'Italia finalmente unita anche sul piano economico e realizzeremo questo obiettivo politico a cominciare dalla vittoria alle prossime elezioni regionali". (Ren)