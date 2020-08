Napoli: incidente nella notte a San Pietro a Patierno, muore un uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente mortale ha avuto luogo intorno alla mezzanotte di ieri nel quartiere di San Pietro a Patierno, fra una moto guidata da un uomo di 22 anni e uno scooter condotto da un uomo di 66 anni; quest'ultimo ha perso la vita per le gravi lesioni riportate a seguito dell'impatto, che ha coinvolto anche un'auto in sosta. L'uomo è stato trasportato ormai senza vita all'ospedale San Giovanni Bosco. Gli agenti dell'unità Infortunistica stradale della Polizia Locale sono intervenuti in via Paternum, all'incrocio con via Rubeo, per i rilievi del caso e per il sequestro dei veicoli coinvolti. Per il conducente della moto sono stati richiesti gli accertamenti alcolemici e tossicologici; per la vittima è stato successivamente constatato che viaggiava senza patente e senza assicurazione. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'evento. (Ren)