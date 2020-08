Napoli: controlli stradali, elevate sanzioni per 86mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Scampia e della polizia locale di Napoli, con il supporto dei Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del rione Monterosa. Nel corso dell’attività sono state identificate 60 persone e sono state controllate 6 autovetture e 27 motoveicoli di cui 10 sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, 4 sottoposti a sequestro ai fini della successiva confisca e 6 a sequestro amministrativo. Sono state contestate 29 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, per mancata copertura assicurativa e per mancato utilizzo del casco protettivo elevando sanzioni per un totale di 86mila euro. (Ren)