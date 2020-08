Fisco: Moretta (commercialisti), stop agli attacchi della politica ai professionisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo presenti ai tavoli tecnici – ha ribadito il numero uno dei commercialisti partenopei - pur avendo gli strumenti tecnici per rendere le leggi e le norme semplici ed evitare la burocrazia continui a distruggere il tessuto produttivo del Paese: eppure stiamo parlando della credibilità e della professionalità di 120 mila donne e uomini che svolgono un lavoro delicatissimo per cittadini ed imprese, diventando in alcuni casi un punto di riferimento a 360 gradi. Siamo coinvolti in tutte le scelte dei nostri clienti, assicuriamo impegno, lealtà e rispetto delle regole. È bene che la politica lo capisca, invece di farci la guerra anche per un semplice rinvio dei versamenti d'imposta. Insomma la sensazione è che siamo a un punto di non ritorno: è fondamentale, oggi, recuperare la credibilità dei commercialisti e che tutti i politici lo considerino per quello che sono: una parte strategica dell'ingranaggio della macchina statale", ha concluso Moretta. (Ren)