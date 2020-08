Campania: Di Scala (FI), De Luca fermi il bando per dirigente Eav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca fermi il bando Eav per la selezione del dirigente Risorse Umane". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala: "Che per sostituire De Gregorio basti anche soltanto un diplomato, non ci meraviglia, ma che i titoli e le esperienze contino poco o nulla rispetto al colloquio ci appare molto più che un eccesso di discrezionalità". Di Scala ha aggiunto: "È poi quanto mai sospetto che per sostituire un dirigente ci vogliano cinque anni e guarda caso ci si arrivi a ferragosto, in piena campagna elettorale e con un bando dai requisiti al ribasso e che, non a caso è già stato definito sartoriale". Quindi ha concluso: "Se a tutto questo aggiungiamo il resto, e in primo luogo i disagi dei cittadini per un servizio da terzo mondo, non avrei esitazioni: ad emanare un nuovo bando per il responsabile del personale aggiungendo contestualmente un avviso pubblico per il reclutamento di un nuovo manager". (Ren)