Campania: Daniele (Pd), a rischio 5mila lavoratori sanità privata

- "Le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata, dopo quattordici anni di attesa, tre anni di trattative, una pre-intesa raggiunta il 10 giugno, vedono andare in fumo il rinnovo del contratto collettivo nazionale". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Gianluca Daniele: "È fondamentale riconoscere i diritti ai professionisti di questo settore che tra l'altro, in piena emergenza Covid-19, non si sono risparmiati nel garantire i livelli essenziali di assistenza. Le associazioni datoriali Aris e Aiop rifiutano la ratifica che doveva avvenire entro il termine del 30 luglio. È inaccettabile tale comportamento che lede i diritti di questi professionisti che a parità di prestazioni devono avere parità di trattamento economico". Daniele ha concluso: "Il Ministero della Salute, il governo e la conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la stessa Confindustria devono continuare a lavorare affinché si ponga fine a questa vertenza. Mi sono attivato sollecitando il presidente Vincenzo De Luca affinché intervenga, sulle associazioni datoriali regionali per riportare diritti e dignità ad un settore così importante per la salute dei cittadini". (Ren)