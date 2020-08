Sardegna: slitterà a settembre approvazione riforma sanitaria in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slitterà quasi certamente a settembre l'approvazione della riforma sanitaria da parte del Consiglio regionale della Sardegna: nella seduta di oggi l'assemblea ha deciso di posticipare l'articolo relativo allo scorporo dei presidi microcitemico e oncologico dal Brotzu. Si profila infatti un'intesa fra maggioranza e opposizione per far slittare l'esame dell'articolo al ritorno dalle vacanze, direttamente il primo settembre, ed è previsto anche un emendamento ad hoc per il passaggio del Marino dell'ospedale Alghero nell'Aou di Sassari. Il rinvio è stato chiesto da entrambi gli schieramenti: il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha invitato il centrodestra "a non prendere decisioni del genere a pochi giorni da Ferragosto, meglio rimandare al prossimo mese". Se passerà l'accordo fra maggioranza e opposizione a settembre dopo la riforma sanitaria arriveranno in aula il disegno di legge che prevede l'aumento dei poteri sugli assessori del presidente della Regione, quello in materia di servizi sociali e, infine, il testo unificato che porta a sei le province e a due le città metropolitane. (Mig)