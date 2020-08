Napoli: Buonanno, approvata delibera di indirizzo per Reddito cittadinanza e Puc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata la delibera di giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali e al Lavoro Monica Buonanno, con la firma del vice sindaco Panini e degli assessori de Majo, Galiero, Piscopo, del Giudice, Felaco, per l'avvio dei Progetti utili alla collettività (Puc) nell'ambito dell'attuazione del Reddito di cittadinanza. Si parte con una delibera di indirizzo per l’attuazione dei progetti utili alla collettività secondo le modalità e i requisiti previsti dal Ministero. I Puc, ha fatto sapere l'amministrazione comunale, sono uno strumento importante per avvicinare i beneficiari di reddito di cittadinanza al mondo del lavoro, provando a colmare divari formativi e di competenze trasversali. L'obiettivo è sostenere il percorso completo previsto dalla norma sul reddito di cittadinanza, oltre che rafforzare il sistema di competenze locali verso percorsi di sviluppo. In questi mesi, è stata portata avanti un'approfondita analisi in merito ai reali bisogni del territorio e della città: i progetti Puc che saranno messi in campo, infatti, partono proprio dalle esigenze della collettività e andranno a supportare i settori della cultura, del sociale, dell'arte, dell'ambiente e della tutela dei beni comuni. (segue) (Ren)