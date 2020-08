Napoli: Buonanno, approvata delibera di indirizzo per Reddito cittadinanza e Puc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Napoli - ha commentato l’assessorato al welfare - sono 63.000 i nuclei familiari beneficiari della misura, di cui la metà potenzialmente in carico ai servizi sociali territoriali, un numero importante che non spaventa perché si è convinti di poter assicurare ai beneficiari un'occasione di crescita. I Puc rappresentano infatti l'applicazione del principio di restituzione sociale, che porta il beneficiario di un sostegno (in beni o servizi) ad impegnarsi a favore della comunità locale, come riconoscimento del sostegno ricevuto, ma soprattutto come atto mediante il quale si pongono le basi per la sua integrazione in un sistema di opportunità presenti sul territorio". I soggetti beneficiari del reddito svolgeranno le loro mansioni a favore della comunità per almeno otto ore settimanali, all'occorrenza aumentabili fino ad un massimo di 16 ore, come prevede la norma. (Ren)