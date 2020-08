Pompei: i sindacati convocano assemblea dei lavoratori del Parco archeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A causa delle mancate risposte dell’amministrazione in merito alle segnalazioni sindacali, nella giornata di mercoledì, dalle ore 9 alle ore 12, i sindacati terranno un’assemblea sindacale con i lavoratori del Parco archeologico di Pompei”. L’annuncio in una nota della Cisl-Fp, dell’Unsa e della Fpl che hanno reso noti quali saranno i temi all’ordine del giorno: “Informazione e contrattazione: le organizzazioni sindacali denunciano l’assenza di informazione e di accordi sulle varie iniziative messe in atto dall’amministrazione, in modo esemplificativo segnaliamo le autorizzazioni rilasciate per la realizzazione di mostre, manifestazioni, spettacoli e riprese filmate, senza dar corso agli accordi sindacali per garantire la sicurezza del sito durante la realizzazione dei lavori da prestare in conto terzi”. E ancora: “Ambienti di lavoro: rivendichiamo l’adozione di tutte le misure adatte a garantire sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro e corpi di guardia adottando tutte le misure per la prevenzione alla diffusione del Covid-19 coinvolgendo anche i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori”. (segue) (Ren)