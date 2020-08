Pompei: i sindacati convocano assemblea dei lavoratori del Parco archeologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non basta perché saranno discussi anche i temi riguardanti il vestiario personale di vigilanza, che mancherebbe di divise estive, la formazione del personale ai nuovi sistemi di controllo. I sindacati hanno inoltre spiegato che“sollecitano, anche, il pagamento delle turnazioni di giugno 2020, il lavoro prestato in conto terzi nel 2019 e il premio presenza per i lavoratori che hanno prestato servizio durante il periodo di chiusura per Covid 19” e “denunciano che a causa della disattenzione dell’amministrazione pompeiana ancora non è stato contrattato e sottoscritto l’accordo per la realizzazione del progetto di miglioramento dei servizi da rendere all’utenza per l’anno 2020, in netta violazione dei tempi imposti dal Ministero con l’accordo nazionale”. Per i sindacati: “potrebbe portare disagi all’utenza oltre ai ritardi del pagamento al personale. Ritenendo l’amministrazione del Parco Archeologico di Pompei responsabile delle criticità che penalizzano i lavoratori, in attesa di essere convocate al fine di concordare le iniziative da adottare, da subito, in presenza di una poco attenta gestione del Parco archeologico di Pompei, proclamano lo stato di agitazione”. (Ren)