Campania: M5s, dalla Regione niente soldi per i lavoratori forestali (2)

- Gli esponenti M5s hanno aggiunto: "Dopo che qualcosa sembrava essersi finalmente mosso, si sono di nuovo fermati i pagamenti. Operatori con contratti a tempo indeterminato, la cui attività è fondamentale per preservare le foreste demaniali ed i vivai regionali, ma che da tre mesi non percepiscono il pagamento dello stipendio e protestano per rivendicare i propri diritti. Per alcuni si registrano ben 19 mensilità arretrate". Infine hanno concluso: "La dignità delle famiglie degli operai che quotidianamente tutelano e curano il nostro patrimonio naturalistico non possono essere relegate a mera faccenda burocratica da una giunta sorda ai problemi reali". (Ren)