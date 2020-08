Campania: Ciarambino (M5s), Loreto Mare da riferimento sanitario a poliambulatorio a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da presidio di eccellenza e principale riferimento sanitario, insieme al Cardarelli, del nostro capoluogo, dopo dieci anni di governo Caldoro e De Luca del glorioso ospedale Loreto Mare resta oggi poco più che un poliambulatorio senza pronto soccorso che cade a pezzi, mettendo a rischio l'incolumità di pazienti e lavoratori". Lo ha dichiarato in una nota il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino, alla luce della tragedia sfiorata questa mattina con il crollo del soffitto di radiologia del nosocomio napoletano. Ciarambino ha spiegato: "Quanto accaduto è segno evidente della scarsa attenzione e dell'assoluta mancanza di investimenti in questi anni, anche nella manutenzione ordinaria, in una struttura che questo governo regionale ha deciso di estromettere dall'offerta assistenziale della città di Napoli". (segue) (Ren)