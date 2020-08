Regionali: Lega e partito Pensionati d'Europa insieme in Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario regionale della Lega in Campania, Nicola Molteni, in merito alla collaborazione con il partito "Pensionati d'Europa" ha affermato: "Sono orgoglioso di questa importante collaborazione con il Partito dei Pensionati che da voce a istanze che da sempre come Lega ci battiamo per tutelare. Rafforziamo il progetto politico per la Campania. La Lega al governo ha cancellato una legge dannosa è odiosa come la Legge Fornero e con quota 100 ha difeso chi aveva maturato diritti per la pensione per aprire opportunità di lavoro alle nuove generazioni", ha concluso il deputato della Lega. (Ren)