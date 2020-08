Turismo: Mazzoni, piano straordinario in Campania, subito fondo perduto e poi investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Subito contributi a fondo perduto per le imprese turistiche messe in ginocchio dalla crisi Covid, ma per rilanciare davvero il turismo serve un grande piano di investimenti nella logistica e nelle infrastrutture materiali e immateriali di tutto il Mezzogiorno". Così Erminia Mazzoni, capolista di Campania Libera alle elezioni regionali, sulle proposte per far ripartire il turismo. "Il calo del turismo estero in Campania - ha spiegato Mazzoni - circa il 61,5 per cento in meno rispetto al 2019 secondo i dati Enit, con danni per Napoli da circa 1,5 miliardi di euro, è il segnale di un'emergenza che va fronteggiata subito. Si può fare con i contributi a fondo perduto per le imprese del settore, oltre che facendo ricorso alla defiscalizzazione così da fermare l'emorragia di posti di lavoro perduti, ma per tornare come prima, anzi più forti di prima, si deve lavorare sul medio e lungo periodo. Occorre sfruttare al meglio i fondi europei destinati al Mezzogiorno per investire nelle infrastrutture che mancano e non permettono al Sud di decollare". (segue) (Ren)