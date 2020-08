Turismo: Mazzoni, piano straordinario in Campania, subito fondo perduto e poi investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Porti, strade, autostrade, investimenti nella logistica, nel digitale, sui trasporti - ha aggiunto Mazzoni - Insieme a un forte investimento per la promozione turistica dei nostri territori, che permetta di costruire un'offerta disegnata sulle esigenze dei turisti, rendendo ancora più attrattive le bellezze delle nostre coste, delle isole e dei territori campani". E sulle polemiche delle ultime ore di molti amministratori del Nord, critici verso l'ipotesi dell'Ue che destina maggiori risorse per la crescita dei territori svantaggiati, Mazzoni ha commentato: "Colmare il divario infrastrutturale, e non solo, tra Nord e Sud è una priorità nazionale. Non si può dimenticare che il nostro Mezzogiorno è stato spesso penalizzato dalle politiche del passato. Anche le regioni italiane più ricche possono trarre vantaggio da un Meridione competitivo, che possa partecipare alla ripresa del Paese". (Ren)