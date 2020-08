Campania: Iovino (M5s), consiglieri comunali punti di riferimento dei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri consiglieri comunali sono i più importanti punti di riferimento sul territorio. Autentici eroi che, senza alcun ritorno economico ma con il solo onere di un impegno quotidiano straordinario che spesso resta oscuro, ottengono risultati notevoli che hanno immediato impatto sulla qualità della vita dei cittadini. Sacrificano affetti, lavoro e vita privata solo per il bene comune". Lo ha dichiarato il deputato M5s Luigi Iovino che ha aggiunto: "Ed è con loro e grazie a loro che possiamo continuare a crescere. Se un giorno questo esercito di eroi, che ha restituito dignità alla parola politica, vorrà rappresentarci in Parlamento, non potrà che arricchire il paese della preziosa esperienza che hanno maturato. Questo cambio di passo non è una deroga alla regola del secondo mandato, ma è la presa di coscienza che senza i nostri consiglieri, senza chi combatte al fronte, il Movimento non avrebbe ragione di esistere". Quindi ha concluso: "La politica non deve tornare ad essere una cosa di pochi, di chi crea il proprio feudo e continua a controllarlo per i propri interessi ma non possiamo comunque privarci delle esperienze e delle competenze acquisite dai nostri consiglieri comunali escludendoli da future candidature anche in differenti istituzioni". (Ren)