Firenze: Lamorgese su campo rom Poderaccio, sicurezza e integrazione possono seguire vie convergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza e l’integrazione possono seguire percorsi convergenti grazie all’impegno costante e intelligente delle amministrazioni locali. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in relazione alla chiusura dello storico campo rom del Poderaccio, nato a Firenze nel 1988. “L’iniziativa portata a termine dal sindaco Dario Nardella e dalla sua giunta, nella prospettiva di un ulteriore passo per il superamento definitivo degli insediamenti stessi, conferma ancora una volta che la sicurezza delle nostre città si costruisce passo dopo passo, con progetti strategici finalizzati a favorire la convivenza civile, nel rispetto delle regole e con soluzioni in grado di prevenire conflitti sociali”, ha detto la responsabile del Viminale. (Com)