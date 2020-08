Campania: M5s, dalla Regione niente soldi per i lavoratori forestali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2020 e sul prossimo triennio la Regione Campania non ha appostato soldi per i lavoratori del settore forestale. In cinque anni non è stato stabilizzato nemmeno un lavoratore, come promesso da De Luca nel 2015. Promise di trasformare il settore in un'industria, stabilizzando gli operai a tempo determinato e individuando criteri certi per i pagamenti. A fine luglio 2020, ben oltre la metà dell'anno, la Regione non ha destinato alle Comunità Montane ancora nulla. Un dramma diventato una presa in giro". Lo hanno affermato in una nota congiunta i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle Michele Cammarano e Gennaro Saiello. (segue) (Ren)