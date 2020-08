Campania: Più Europa, raggiunta intesa ospiteremo in lista candidati Pli a regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista "Più Campania in Europa", promossa da Più Europa per le prossime elezioni regionali, presenterà tra le sue fila anche candidati espressione del Partito liberale italiano, con il quale si è raggiunto una piena intesa programmatica e politica. L'annuncio è arrivato in una nota. Il segretario Falasca ha spiegato: "Abbiamo convenuto sulla necessità di proporre ai cittadini una piattaforma politica orientata alla libertà economica e all'affermazione dei diritti individuali. In una fase drammatica per la società e l'economia nazionale occorre contrastare i vizi assistenzialisti e clientelari, ma anche le illusioni populiste del reddito di cittadinanza, in nome di una visione attiva e responsabile basata sulla creazione di lavoro sulla promozione degli investimenti e dell'attività imprenditoriale sul territorio campano". I candidati indicati dal Pli correranno nelle liste di Più Campania in Europa nelle circoscrizioni di Napoli (Francesco Avolio e Anna Battaglia) e di Caserta (Pasquale Capaldo e Lucia Granatello) (Ren)