Sanità: Villani (M5s), fondi campani regalati a privati, Corte conti faccia chiarezza

- "Non mi meraviglia che la Corte dei Conti abbia deciso di aprire un'inchiesta sui rimborsi delle Asl campane alle cliniche private della Regione per prestazioni mai avvenute e posti letto mai occupati, con il contratto siglato in piena pandemia. Il governatore De Luca con il Covid in corso, si è preoccupato solo di favorire i privati, mettendo in luce tutto lo scempio della Sanità Campana in uno dei momenti più drammatici della storia d'Italia". Così la deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani, insieme a Valeria Ciarambino, consigliere regionale e candidata alla presidenza della Regione Campania per il Movimento 5 stelle. "Dall'inchiesta - ha proseguito Villani - emerge che la Regione Campania avrebbe pagato indebitamente cliniche private per prestazioni mai fornite e posti letto mai occupati. Il tutto con fondi pubblici, circa 20 milioni di euro, regalati ai privati. Questo è quello che emerge dalle prime risultanze dell'inchiesta nata proprio da una denuncia del Movimento 5 stelle Campania. Il governatore ha usato la pandemia per fare campagna elettorale sulle spalle dei cittadini. È vergognoso approfittare di una crisi sanitaria internazionale per accrescere la propria popolarità politica e ancor peggio, distribuire i fondi della sanità pubblica nelle mani di pochi privati, i soliti amici di amici. De Luca dovrà rispondere delle sue azioni e i cittadini devono rendersi conto che questo modo di amministrare impoverisce e mette ulteriormente a rischio la salute dei campani. E' il momento di voltare pagina". (Ren)