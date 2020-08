Napoli: sversa illecitamente oltre tre tonnellate di rifiuti speciali, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima della mezzanotte, le telecamere nascoste dagli Agenti dell'unità operativa Tutela ambientale di Napoli, hanno ripreso su Via Montagna Spaccata un uomo a bordo di un furgone intento a scaricare ai margini della strada l'intero contenuto di circa 3 tonnellate e mezzo di rifiuti speciali provenienti dall'attività abusiva di trasportatore svuota-cantine. Le telecamere hanno ritratto l'uomo mentre svuotava il furgone sversando sulla strada ingombranti, arredi di attività commerciali, sedie e tavoli, plastiche e cartoni, sacchi neri contenenti rifiuti e componenti di elettrodomestici. L'attività investigativa ha consentito di risalire al proprietario del furgone intercettandolo nello stesso quartiere di Pianura. Il soggetto, già noto per la stessa tipologia di reati, è stato nuovamente denunciato all'Autorità giudiziaria per la reiterazione del reato di abbandono illecito di rifiuti speciali e pericolosi tra l'altro ai margini della zona dei Pisani che rientra in un'area ambientale protetta. I rifiuti speciali sono stati sottoposti a sequestro per il successivo smaltimento secondo le linee guida in materia ed il furgone è stato sottoposto a sequestro per la confisca. (Ren)