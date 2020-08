Coronavirus: Barone (Asi), casi in aumento ma si eviti di fare terrore psicologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Casi in aumento sopratutto al Sud. I dati sono allarmanti, ma non da creare in panico nella gente". Lo ha dichiarato Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento e consigliere delegato della Ficei per le politiche del Mezzogiorno. "Credo che un secondo lockdown sia del tutto fuori discussione - ha spiegato Barone - perché rischieremo di aumentare il tasso di povertà, ma soprattutto, rischiamo di perdere attività, aziende, negozi, perché già stentano ad avanti visto i mancati aiuti (tanto promessi ma mai elargiti) del governo, se non permettono loro di poter 'sbancare il lunario' li condannano a morte. Bisogna rimanere vigili, ma non richiudere tutto”, ha concluso il presidente Asi. (Ren)