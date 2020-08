Regionali: Lega e partito Pensionati d'Europa insieme in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce anche in Campania una collaborazione progettuale tra il partito "Pensionati d'Europa" e la Lega. Collaborazione su un piano strutturale nazionale e regionale con la candidatura di un esponente di spicco dei "Pensionati". Fortunato Sommella, colonna storica del partito dei Pensionati d'Europa, ha dichiarato: "La nostra decisione nasce dopo un'attenta riflessione sullo stato della Regione Campania e sulla condizione del territorio dell'area metropolitana e della città di Napoli-. Ci siamo resi conto che questo grande e ricco territorio, popolato da gente meravigliosa, è ostaggio della 'vecchia politica'. Le elezioni di settembre rischiano di lasciare nelle mani dell'attuale governatore e di una pletora di vecchi esponenti della politica locale la disastrata Regione Campania. Queste riflessioni, e la gravissima crisi economica che grava sull'intero Paese, che colpisce le fasce deboli ed il ceto medio della popolazione, aggravando la condizione degli anziani e dei pensionati, ci ha convintamente portati a fare una scelta politica che riteniamo innovativa ed assolutamente in linea con gli interessi dei Pensionati di oggi e di domani. Confidiamo nella capacità di Salvini e nella sua forza operativa allo scopo di assicurare la difesa di quella grande realtà popolare rappresentata dai circa 16 milioni di Pensionati. La politica della Lega ben si sposa con le azioni sin qui portate avanti dal movimento 'Pensionati d'Europa' e dai 'gilet bianchi'. Contiamo in questo modo di poter concretizzare l'obiettivo del nostro sodalizio politico, ovvero quello di assicurare nostri rappresentanti nelle istituzioni". (segue) (Ren)