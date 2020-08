Campania: Ciarambino (M5s), regione più cara d'Italia, istituirò Osservatorio prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuova maglia nera per chi ha governato la nostra regione negli ultimi dieci anni. Oggi apprendiamo che la Campania, oltre ad essere agli ultimi posti in tutti gli indici di vivibilità e sulla vetta d'Europa per tasso di disoccupazione, è seconda in Italia per aumento del costo della vita". Lo ha annunciato la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Campania, Valeria Ciarambino. "L'ultima fotografia scattata dall'Unione Consumatori - ha spiegato - ci rappresenta la Campania e il suo capoluogo seconde solo al Trentino e a Bolzano tra le regioni e le città più care del Paese. Tra i primi atti del mio mandato da presidente di Regione ci sarà quello di istituire un Osservatorio sui prezzi e i beni di consumo e di prima necessità, strumento che invano stiamo invocando da anni all'amministrazione uscente. Farò inoltre istituire un numero verde, così da consentire di segnalare immediatamente a un soggetto centralizzato eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi. Non consentirò che si continui a lucrare a danno di chi oggi ha difficoltà anche a mettere un piatto a tavola. Abbiamo il dovere di stare accanto alle famiglie in difficoltà, ma anche dei tanti commercianti che stanno pagando a caro prezzo gli effetti della crisi". (segue) (Ren)