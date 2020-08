Campania: Ciarambino (M5s), regione più cara d'Italia, istituirò Osservatorio prezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come principale rappresentante di questa terra – ha proseguito Ciarambino - De Luca aveva il dovere di contrastare qualunque forma di sciacallaggio contro i propri cittadini, in particolar modo delle fasce più deboli, soprattutto in una fase recessiva seguita a un'emergenza così grave, con un incremento significativo del tasso di povertà. Ma è evidente che il suo principale interesse è stato esclusivamente quello di bruciare soldi pubblici in ospedali prefabbricati mai entrati in funzione o di regalare alle cliniche private il denaro dei cittadini, in spregio al diritto alla salute", ha concluso l'esponente del M5s. (Ren)