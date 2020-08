Campania: Piu Europa, priorità apertura scuole per garantire occupazione femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se è vero che, come riportato dalla professoressa Giulia Pastori dell'Università Bicocca di Milano, il 30% delle mamme valuta di lasciare il lavoro in caso di mancata riapertura delle scuole, l'Italia si trova a gestire una vera e propria bomba a orologeria sul piano sociale, occupazionale ed economico". Lo ha dichiarato in una nota la candidata alle regionali di Pie Europa Carolina Persico: "In Campania dovremo dimostrare di essere all'altezza della sfida, come e più che in altre regioni. Siamo certi che questo sia l'obiettivo primario per il presidente De Luca, ma c'è assolutamente bisogno della collaborazione di tutti, maggioranza e opposizioni". Quindi ha aggiunto: "Con un tasso di occupazione femminile già molto più basso della media europea e nazionale, non possiamo permetterci passi falsi. Nelle poche settimane che abbiamo davanti a noi, peraltro occupate dalla campagna elettorale, occorre serietà e responsabilità da parte di tutte le forze politiche". (Ren)