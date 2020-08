Campania: Peluso (Fd'I), fiscalità di vantaggio deve essere permanente, via Irap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fiscalità di vantaggio è, da sempre, la mia battaglia politica per attrarre nuovi investimenti e far nascere nuove imprese nel Sud, ma, come ha ben sottolineato la nostra leader Giorgia Meloni, deve essere una misura permanente per dare i suoi frutti e far nascere lavoro stabile e di qualità". E' quanto ha affermato la vice responsabile delle politiche per il Mezzogiorno di Fd'I, Gabriella Peluso, nella conferenza stampa tenuta, stamani, presso la sede napoletana del partito, insieme con il coordinatore cittadino di FdI, Andrea Santoro. Peluso ha sottolineato: "La riduzione del 30% dei costi contributivi per le imprese del Sud prevista dal Dl Agosto può dare reali effetti solo se viene resa stabile perché solo in questo modo le imprese potranno essere sostenute ed incentivate a nuove assunzioni ed, invece, l'orizzonte temporale del provvedimento è limitato a pochi mesi, dal 1°ottobre al 31 dicembre, e ciò vanifica i potenziali effetti dello stesso". E ancora: "Inoltre anche le Regioni devono fare la propria parte in termini di fiscalità di vantaggio azzerando, ad esempio, l'Irap". (segue) (Ren)