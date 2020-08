Napoli: raffica di controlli della polizia di Stato al Vomero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Vomero a Napoli, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra piazza Vanvitelli, piazza Immacolata, via Scarlatti, via Merliani e via Luca Giordano. L'attività, come hanno riferito le forze dell'ordine, ha consentito di identificare 126 persone di cui 33 con precedenti di polizia e sono stati controllati 46 autoveicoli e 8 motoveicoli. Sono stati, inoltre, controllati gli avventori di 7 bar, tre in via Scarlatti, due in piazza Medaglie d’oro, uno in via Gemito ed uno in viale Michelangelo; ancora, in via Cilea sono state identificate 12 persone in un’agenzia di scommesse. Infine, sono state controllate 3 persone sottoposte agli arresti domiciliari. (Ren)