Napoli: ai domiciliari gli trovano munizioni in casa, denunciato

- Gli agenti della polizia di Stato dei commissariati Poggioreale e San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in via Stadera presso l’abitazione di un uomo che è stato trovato in possesso di 135 cartucce cal. 9x21 e 36 cartucce cal. 7.65. L'uomo, un napoletano di 27 anni, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato denunciato per detenzione abusiva di munizionamento di arma comune da sparo. (Ren)