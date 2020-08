Campania: Nappi (Lega), Forze dell'ordine costrette a inseguire affari inquietanti di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna dire basta alla salute gestita in modo clientelare. Le forze dell'ordine sono costrette a inseguire gli affari inquietanti che ha fatto De Luca durante la pandemia”. Lo ha dichiarato Severino Nappi, Lega Campania, ai microfoni di Radio Padania Libera in merito alle inchieste giudiziarie e giornalistiche sui covid center a Napoli, Caserta e Salerno. “Quello che oggi denunciamo è che ci sono 50mila campani che attendono assistenza sanitaria”. Sul progetto della Lega in Campania, Nappi intervistato su Radio Padania ha aggiunto: “La Lega si declina con un progetto che uomini e donne campane hanno costruito nei in cui Vincenzo De Luca raccontava barzellette speculava sulla paura". "Siamo orgogliosamente sudisti - ha spiegato Nappi - La Lega ci ha insegnato che la tutela del territorio è l'unico modo fare politica seria in un Paese centrista. Invece di speculare sulle differenze territoriali. Proviamo a costruire ciascuno dalla propria parte un progetto condiviso. Uniti per far forte l'Italia, ognuno dal proprio territorio”, ha concluso. (Ren)