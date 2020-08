Migranti: Bernini (Fi), governo rema contro la Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il boom di contagi alla caserma di Treviso trasformata in centro di accoglienza, altri 64 migranti ospiti dell’hot spot di Pozzallo sono risultati positivi al Covid-10. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. “La Sicilia è stata lasciata sola ad affrontare l’emergenza, e l’unico argine sono le misure varate dal governatore Musumeci visto che il Viminale non ha ancora predisposto un efficace protocollo sanitario e intende allestire una nuova tendopoli che aggraverà la situazione”, ha detto. Questo, ha aggiunto, è un governo irresponsabile “nel senso letterale del termine: sull’immigrazione, come sulla scuola, prima provoca il caos, e poi ne affida la gestione a Regioni e comuni”. (Com)